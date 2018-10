Nigeria : Une humanitaire tuée par "Boko Haram "

Une travailleuse humanitaire enlevée par le groupe terroriste "Boko Haram" a été tuée dans le nord-est du Nigeria, un mois après qu'une sage-femme, également kidnappée, a été tuée par ces mêmes ravisseurs, a annoncé lundi le gouvernement nigérian. Le ministre de l'Information Lai Mohammed, a qualifié ce meurtre d'"ignoble, inhumain et impie" et appelé à la libération de deux femmes encore aux mains de Boko Haram -une autre humanitaire et une jeune fille de quinze ans.