Les flux mondiaux d’IDE reculent fortement

Les flux d'investissements étrangers directs dans le monde se sont effondrés au premier semestre, la réforme fiscale votée fin 2017 aux Etats-Unis ayant poussé les multinationales américaines à "rapatrier" leurs bénéfices, a indiqué lundi l'ONU. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced) explique, dans un rapport, que les investissements étrangers directs (IED) sont tombés à 470 milliards de dollars (environ 405 milliards d'euros) dans le monde au cours du premier semestre 2018, soit une baisse de 41% en un an. "Les IED dans le monde sont à un niveau très, très bas par rapport à il y a dix ans", a déclaré le directeur de la division de l'investissement et des entreprises à la Cnuced, James Zhan, en conférence de presse. "Dans l'ensemble, le tableau reste sombre et les perspectives ne sont guère optimistes", a-t-il ajouté.