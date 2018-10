La Chine émet une alerte jaune au brouillard épais

L'observatoire national de la Chine a émis mardi une alerte jaune au brouillard épais dans certaines régions du nord, de l'est et du sud-ouest du pays. Mardi matin, le nord de Pékin, ainsi que les provinces du Hebei, du Shandong, du Hunan, du Henan, du Guizhou et du Sichuan observeront un épais brouillard, réduisant la visibilité dans certaines zones à moins de 200 mètres, a indiqué le Centre météorologique national. Dans ces régions, la visibilité pourra être réduite par endroits à moins de 50 mètres.