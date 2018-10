Afghanistan: sept agents de police tués par les talibans

Au moins sept agents de police afghans ont été tués et trois autres blessés lors d'affrontements avec des talibans lundi soir dans la localité de Zarakai (province de Samangan), dans le nord du pays, a annoncé mardi la police locale. "Le chef adjoint de la police provinciale, Khawani Tahari, et six policiers ont été tués lundi soir à la suite d'une embuscade tendue par des talibans dans le district de Dara-i-Suf Payyan", a déclaré à la presse internationale le porte-parole de la police provinciale, Munir Rahimi.