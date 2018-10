Suisse: les glaciers perdent 2,5% de leur volume en 2018

Les glaciers suisses ont perdu 2,5% de leur volume en 2018, notamment en raison d'un printemps et d'un été particulièrement chauds et secs, ont annoncé mardi des experts de l'Académie des sciences naturelles helvétique. Selon un rapport repris par des médias, "de nombreux glaciers ont perdu une épaisseur moyenne de glace de 1,5 à 2 m, parfois beaucoup plus". Et "sur l'ensemble de l'année hydrologique 2017-2018, on peut estimer à environ 1.400 millions de mètres cubes la perte de glace pour l'ensemble des 1.500 glaciers suisses", expliquent les scientifiques, ce qui représente 2,5% de leur volume total.