Accidents de la route: 38 morts en une semaine

Trente huit personnes sont mortes et 1.099 autres ont été blessées dans 971 accidents de la route survenus durant la période allant du 7 au 13 octobre 2018 à travers le territoire national, selon un bilan établi mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M’sila avec 06 personnes décédées et 19 autres blessées dans 22 accidents de la circulation, précise la même source. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont procédé à l'extinction de 860 incendies urbains, industriels et autres au cours de 1.220 interventions.