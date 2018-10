Le moral des investisseurs allemands s’effondre

Le moral des investisseurs allemands s'est effondré en octobre, dans un contexte de tensions commerciales exacerbées entre les Etats-Unis et la Chine, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi. Avec -24,7 points, cet indicateur particulièrement instable a chuté de 14,1 points, son plus fort recul sur un mois enregistré depuis le vote du Brexit en juin 2016, alors que les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset tablaient sur un repli bien plus modeste à -12,0 points.