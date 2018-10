La Justice rouvre le dossiers des attentat du Palais du Gouvernement (2007)

Six 18 inculpés déjà condamnés en 2012 à la peine capitale pour leur implication dans l`attentat à l'explosifs ayant ciblé le 11 avril 2007 le Palais du Gouvernement faisant 20 morts et 222 blessés, seront rejugés le 26 décembre prochain par le Tribunal criminel d'Appel d`Alger, a-t-on appris mardi auprès de la Cour d'Alger. Le procès en appel de six inculpés poursuivis pour "appartenance à un groupe terroriste dont le but est de semer l`effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, participation à des actes terroristes avec usage d`explosifs et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens" aura lieu le 26 décembre prochain, selon le rôle de la 2éme session criminelle de 2018 affiché au niveau du hall de la Cour d'Alger.