Les parts de marché françaises à l'export s'érodent "sensiblement"

Les parts de marché françaises à l'export des produits agricoles et agro-alimentaires s'érodent "sensiblement", a constaté mardi une analyse du Trésor public, notant que le secteur agricole et agro-alimentaire est l'une des "principales forces" du commerce extérieur français. "Les positions françaises à l'exportation se sont nettement érodées depuis le début des années 2000", a-t-on précisé, même si les exportations françaises (en valeur) ont cru à un "rythme soutenu" (+4,5% par an entre 2000 et 2015).