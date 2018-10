La souveraineté des Sahraouis sur leurs ressources naturelles à l’étude à Paris

Des experts internationaux examineront vendredi à Gonfreville l’Orcher, ville normande jumelée depuis 25 ans avec un camp de réfugiés sahraouis situé dans le Sud-ouest algérien, l’exercice de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles. Organisé par l'Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD), le colloque international ayant pour thème "Souveraineté sur les ressources naturelles et application du droit international au Sahara occidental", dont les travaux se termineront samedi soir, devra rappeler avec les "meilleurs" experts, juristes, avocats, universitaires, militants associatifs que l’exercice de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles est "depuis 43 ans empêchée par l’occupation d’une partie de son territoire û la plus grande et la plus riche û par le Maroc".