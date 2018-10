Quinze Palestiniens dont un handicapé arrêtés en Cisjordanie

Au total, quinze Palestiniens dont trois adolescents, et un handicapé ont été interpellés mardi et lundi soir par des troupes militaires israéliennes dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, a dénoncé mardi, le Club des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens. La même source a indiqué que les troupes israéliennes ont fait des incursions dans plusieurs régions relevant de la Cisjordanie occupée, avec une série de perquisitions dans plusieurs. Ainsi, six personnes ont été arrêtées à Qalqilya dont un handicapé, trois à Ramallah, un à Al-Qods occupé, trois à Beitlehem, un à Tulkarem et un à Al-Khalil, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa.