Inde: Au moins 5 morts et 22 blessés dans un accident de bus

Au moins 5 personnes sont mortes et 22 autres blessées mardi dans un accident de bus survenu dans le district de Hooghly, au Bengale occidental (est de l'Inde), ont annoncé les autorités locales. "Le bus surchargé s'est renversé dans un canal sur la route de Haripal. Au moins 5 personnes ont été tuées et 22 autres blessées", a déclaré un responsable de la police. Le bus, qui était parti d'Arambag à destination de Kolkata, a heurté la clôture de ciment du pont, avant de basculer et de tomber dans le canal, selon des témoins oculaires.