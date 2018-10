Khashoggi: le G7 veut une enquête "crédible et transparente"

Les ministres des Affaires étrangères du G7 et la haute représentante de l'Union européenne se sont déclarés mardi "très préoccupés" par la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, réclamant une enquête "approfondie, crédible, transparente et rapide" de la part de l'Arabie saoudite. "Nous demeurons très préoccupés par la disparition de l'éminent journaliste saoudien Jamal Khashoggi", ont-ils indiqué dans un communiqué, estimant que ceux portant la responsabilité de cette disparition devaient rendre des comptes. Jamal Khashoggi, 59 ans qui collaborait notamment avec le Washington Post, est entré le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul et n'est pas reparu depuis.