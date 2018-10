Yémen : huit millions de personnes au bord de la famine

Le porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) Hervé Verhoosel a déclaré, lors d'un point de presse tenu mardi à Genève, qu'avec près de 18 millions de personnes qui ne savent pas comment obtenir leur prochain repas et plus de huit millions d'entre elles qui sont au bord de la famine, le Yémen est actuellement confronté à la pire crise alimentaire dans le monde. Si la situation persiste, l'agence onusienne s'attend à voir 3,5 millions de Yéménites supplémentaires en situation de grave insécurité alimentaire. Au total, il y aurait près de 12 millions de personnes en danger et qui pourraient être touchées par cette menace de famine, soit deux personnes sur cinq, en raison de l'escalade de la guerre et de l'aggravation de la crise économique.