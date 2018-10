Brésil: demande d'inculpation du président Temer pour corruption

La police fédérale brésilienne a demandé mardi au parquet général l'inculpation du président Michel Temer et dix autres personnes, dont sa fille, pour corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. La police fédérale enquête depuis plus d'un an pour établir si M. Temer, au pouvoir depuis 2016, a touché des pots-de-vin en échange de l'adoption d'un décret en mai 2017 visant à favoriser des entreprises du secteur portuaire. Le parquet doit désormais décider s'il porte une plainte pénale contre le président, s'il réclame une enquête plus approfondie ou s'il déclare le dossier clos.