L'ONU attribue de nouveaux pouvoirs à la Palestine

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mardi une résolution accordant à la Palestine des pouvoirs supplémentaires afin qu'elle puisse exercer en 2019 la présidence du Groupe des 77, la plus grosse coalition d'Etats en développement au sein des Nations Unies. Lors d'une réunion plénière de l'Assemblée composée de 193 membres, les Etats-Unis, l'Australie et Israël (la force occupante en Palestine) ont voté contre le texte intitulé Présidence du Groupe des 77 pour 2019, 15 membres se sont abstenus et 146 membres ont voté pour.