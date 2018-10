La Pologne se tourne vers le gaz américain

La Pologne a fait un pas de plus vers son indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou en signant deux accords avec la société américaine Venture Global LNG pour la livraison sur 20 ans de 2,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. Le groupe gazier polonais PGNiG a annoncé mercredi à Varsovie avoir paraphé ces contrats, qui confirment une entente préliminaire conclue en juin dernier et représentent 25 livraisons par an. Ils apportent des garanties de sécurité énergétique à la Pologne, qui est par ailleurs autorisée à revendre ce gaz.