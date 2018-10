L’Algérie appelle à en finir avec les situations coloniales subsistantes

L’Algérie a appelé mardi à New York à en finir avec "les situations coloniales subsistantes", estimant que la décolonisation ne devait faire l’objet "d’interprétations erronées ou de débat contradictoire". "Si nous n’engageons pas de manière significative et efficace à mettre fin à toutes les situations coloniales subsistantes, nous allons marcher à reculons contre le cours de l’histoire de l’humanité et oserais-je même dire priver nombreux d’entre nous de devenir égaux, libres et indépendants", a déclaré le représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, l’ambassadeur Sabri Boukadoum, devant la quatrième commission chargée de la décolonisation.