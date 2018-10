Forte baisse du taux de malnutrition en Algérie

Le taux actuel des personnes souffrant de malnutrition en Algérie a fortement diminué par rapport aux années 1999-2000 en se situant à 4%, a indiqué mercredi à Alger le représentant de l’Organisation des Nations unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Nabil Assaf. "Le pourcentage des personnes souffrant de malnutrition en Algérie a enregistré une diminution appréciable durant ces deux dernières décennies en passant de 10 et 11% en 1999-2000 à 4,5% actuellement", a affirmé M. Assaf lors d’un séminaire organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche, la représentation de la FAO en Algérie et l’Ecole supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires (ESSAIA) à l’occasion de la Journée mondiale de l’Alimentation.