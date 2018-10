Plus de 55 tonnes de drogues saisies dans une opération policière internationale

Plus de 55 tonnes de stupéfiants ont été saisies en septembre et en octobre lors d'une opération policière internationale, a annoncé mercredi Interpol qui l'a coordonnée. Quelque 1.300 personnes suspectées de trafic ont été arrêtées lors de opération baptisé "Poisson lion", précise dans un communiqué l'organisation de coopération policière. Parmi les drogues saisies, entre le 17 septembre et le 8 octobre, plus de 35 tonnes de cocaïne ont été confisquées dont quelque 1,2 tonne dans le port brésilien de Santos, cachée sur un bateau à destination de la Côte d'Ivoire.