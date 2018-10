Sommet européen : un échec des négociations sur le "Brexit"

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, réunis jeudi à Bruxelles, ont planché et progressé sur les éléments d'approche globale en matière de migration, l'un des sujets majeurs de ce sommet. Bien que des progrès aient été enregistrés sur la question migratoire, le nombre de franchissements illégaux des frontières de l'UE détectés a été réduit de 95%, par rapport au pic qu'il avait atteint en octobre 2015, illustrant ainsi des avancées notoires sur la lutte contre ce phénomène, certains flux migratoires internes et externes méritent une attention particulière, relèvent les études réalisées sur cette question dans les Etats membres de l'UE.