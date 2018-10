La Russie prête à renforcer sa coordination avec la Chine

La Russie s'est dit prête à renforcer sa coordination et sa coopération avec la Chine pour défendre et promouvoir leurs intérêts communs, mais aussi la paix et le développement dans le monde. Le président russe Vladimir Poutine, a salué jeudi, au cours d'une rencontre avec Yang Jiechi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), le haut niveau atteint par le partenariat stratégique global de coordination entre les deux pays.