Le sort de Gibraltar "a été résolu" entre Londres et Madrid

Le sort de Gibraltar "a été résolu" entre Londres et Madrid dans le cadre de l'accord sur le Brexit, a annoncé jeudi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles."Gibraltar ne sera pas un problème pour parvenir à un accord sur le Brexit. Il a été résolu avec le gouvernement britannique", a-t-il affirmé sans donner plus de précisions, lors d'une conférence de presse. En avril 2017, peu avant le début des négociations sur le Brexit, les partenaires du Royaume-Uni ont laissé à Madrid et à Londres le soin d'appliquer tout futur accord sur le Brexit à l'enclave disputée de Gibraltar, territoire britannique stratégique sur la Méditerranée.