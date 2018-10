L'ONU évacue de Libye 135 réfugiés "vulnérables"

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a évacué de la Libye 135 réfugiés et demandeurs d'asile "vulnérables" et les a transféré vers le Niger. "Alors que la situation en matière de sécurité est de plus en plus instable à Tripoli, le HCR a réussi dans la nuit de mardi à mercredi à évacuer de Libye 135 personnes et à les transférer vers le Niger," a indiqué le Haut-Commissariat dans un communiqué rapporté par les médias. Le chef de mission du HCR en Libye, Roberto Mignone, a qualifié les évacuations des réfugiés piégés en Libye d'''opérations de survie'', car "les réfugiés évacués sont restés enfermés dans des centres de rétention pendant plusieurs mois, ont souffert de malnutrition et ont eu des problèmes de santé", selon le communiqué.