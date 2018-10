Norvège: la production de pétrole chute en septembre

La production pétrolière de la Norvège, plus gros producteur d'Europe de l'Ouest, a fortement reculé en septembre en raison de travaux de maintenance imprévus, a indiqué la Direction norvégienne du pétrole vendredi. La production est ressortie à 1,302 million de barils par jour (mbj), selon une première estimation, soit une baisse de 13% par rapport à août (1,496 mbj). C'est 11,9% de moins qu'attendu par la Direction du pétrole. "La raison la plus importante pour laquelle la production de septembre est plus faible qu'attendu est liée à des fermetures pour maintenance sur plusieurs champs (d'hydrocarbures) qui n'étaient pas intégrées dans les prévisions", a-t-elle expliqué dans un communiqué.