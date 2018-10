Chine: un ancien vice-ministre arrêté pour corruption

L'ancien vice-ministre des Finances, Zhang Shaochun, a été arrêté pour corruption, a annoncé vendredi le Parquet populaire suprême de Chine (PPS). La Commission nationale de supervision a achevé son enquête à l'encontre de Zhang Shaochun et a transmis le dossier au parquet pour un examen et des poursuites, a déclaré le PPS. En avril dernier, les autorités judiciaires en chine ont ouvert le procès de Sun Zhengcai, le plus haut dirigeant chinois à tomber depuis cinq ans. M. Sun Zhengcai, une ancienne personnalité éminente du Parti communiste chinois (PCC), avait un temps été considéré comme un successeur possible du président Xi Jinping.