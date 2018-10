Commerce mondial: nouvelle escalade des tensions à l'OMC

L'UE et six pays, dont la Chine, souhaitent que l'OMC statue sur les droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium, tandis que Washington demande que l'organisation se prononce sur les mesures prises en représailles par certains Etats. Le Canada, la Chine, la Russie, l'Union européenne, le Mexique, la Norvège et la Turquie déposeront séparément leur demande officielle de création de panels d'experts à la prochaine réunion de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce, le 29 octobre, à Genève, selon l'agenda distribué vendredi. Le président américain Donald Trump a imposé en mars des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium qui concernent la plupart des partenaires commerciaux des Etats-Unis. Depuis, plusieurs d'entre eux ont pris des mesures de représailles.