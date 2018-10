Trump dépêche un conseiller à Moscou

Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump va se rendre samedi en Russie pour "poursuivre" le dialogue controversé entamé en juillet entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. "Je me rends demain à Moscou pour rencontrer de hauts responsables russes, dont le ministre de Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev, afin de poursuivre les discussions entamées à Helsinki entre nos deux pays", a déclaré vendredi John Bolton sur Twitter.