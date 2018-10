Le Canada se prépare à accueillir des Casques blancs syriens

Le Canada s'apprête à accueillir un groupe de Casques blancs, ces secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, et des membres de leur famille, a annoncé vendredi le gouvernement d'Ottawa, sans dire quand ni où ils seraient réinstallés. "Le Canada a appuyé le travail accompli par les Casques blancs en les aidant à gonfler leurs rangs, à former davantage de bénévoles et de femmes et à sauver davantage de vies. Nous avons l'obligation morale d'aider les membres de ce groupe de défense civile et leurs familles qui sont en danger", ont-ils ajouté.