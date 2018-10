Le Conseil de sécurité salue un pacte avec le Mali en faveur de la paix

Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est félicité vendredi de la signature lundi d'un pacte entre le gouvernement malien et l'ONU visant à soutenir la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le Conseil s'est également félicité de l'engagement récemment renouvelé entre le gouvernement malien et les groupes armés pour accélérer la réalisation de l'accord. Il a aussi appelé toutes les parties prenantes à unir leur efforts après la réélection du président Modibo Keïta, ainsi qu'à travailler ensemble pour promouvoir la paix durable et les droits de l'Homme et pour s'attaquer aux défis de sécurité et de développement.