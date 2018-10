Brésil: Haddad craint que Rio ne devienne "comme les Philippines"

Le candidat de gauche à l'élection présidentielle au Brésil, Fernando Haddad a dit craindre vendredi que l'Etat de Rio de Janeiro ne se transforme en un "Etat milicien comme les Philippines" en cas de victoire de son adversaire d'extrême droite, Jair Bolsonaro. M. Bolsonaro, favori du second tour le 28 octobre, s'est dit pendant la campagne partisan d'une libéralisation du port d'arme pour lutter contre l'insécurité. "Ce dont on a besoin ici, c'est que la police fédérale agisse contre le crime organisé. Si on arme la population, cela va se transformer en un Etat milicien, comme cela s'est produit aux Philippines ou dans d'autres endroits", a déclaré Fernando Haddad devant des journalistes pendant une visite de la ville.