Des dizaines de milliers d'indépendantistes manifestent à Taïwan

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue samedi à Taipei pour réclamer un référendum sur l'indépendance de Taïwan que la Chine considère comme une partie de son territoire, ont rapporté les médias. Selon les organisateurs, la manifestation a rassemblé quelque 100.000 personnes. Aucune estimation n'était immédiatement disponible auprès de la police. Les manifestants se sont massés devant le siège du Parti démocratique progressiste (PDP) au pouvoir, agitant des drapeaux et des pancartes pour un "Référendum d'indépendance" et scandant des slogans tels que "Nous voulons un référendum" et "Non à l'annexion!". Il s'agit de la première manifestation de cette ampleur pour demander un référendum sur une déclaration officielle d'indépendance depuis que l'île est devenue une démocratie il y a plus de 20 ans.