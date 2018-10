Syrie: 88.000 terroristes tués en Syrie depuis l'intervention de la Russie

Près de 88.000 terroristes ont été tués en Syrie depuis le début de l'intervention russe il y a trois ans, a affirmé samedi le ministre russe de la Défense Serguei Choïgou. "Depuis le début de l'opération, plus de 87.500 terroristes ont été éliminés et 1.411 localités et plus de 95% du territoire syrien ont été libérés", s'est-il félicité lors au cours d'un sommet à Singapour. "La plupart des rebelles ont été liquidés", a-t-il ajouté, cité dans un communiqué du ministère de la Défense. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 365.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit il y a sept ans.