Niger : 73 personnes meurent du choléra

L’épidémie de choléra, qui sévit au Niger depuis début juillet dernier, a fait à ce jour 73 morts, selon le dernier bilan officiel, ont rapporté samedi des médias. Ce nouveau bilan, arrêté à la date du 18 octobre, et publié par le ministère de la Santé, fait état de 3.767 cas enregistrés dans douze districts sanitaires dans les régions de Maradi (Centre), Tahoua (Nord), Zinder (Est) et Dosso (Sud-ouest). La région de Maradi, épicentre de la maladie, totalise à elle seule 55 décès, elle est suivie de Tahoua où 12 décès ont été enregistrés et de Gaya avec 6 décès. Un précédent bilan publié le 2 octobre courant, faisait état de 68 décès sur 3692 malades déclarés, soit un taux de létalité de 1,8%.