Migrants refoulés par la France: Rome dénonce un "acte hostile"

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dénoncé vendredi la vidéo d'un refoulement de migrants à la frontière française qualifiant cet acte d'hostile, alors que la France parle d'une procédure normale. La vidéo montre une voiture de la police française déposer trois personnes et repartir vers la France, à quelques dizaines de mètres de là. "Vidéo incroyable, à diffuser le plus largement!", a commenté le ministre italien sur les réseaux sociaux. "Cette fois-ci aussi la voiture de la police française s'était trompée de route? Macron, réponds!" "Qui sont ces personnes? D'où viennent-elles? Pourquoi n'avons-nous pas été prévenus? Sans explications rapides, complètes et convaincantes, nous nous trouverons face à une provocation et à un acte hostile", a-t-il ensuite déclaré.