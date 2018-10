Accidents de la circulation: 7 morts durant les dernières 48h

Sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessées durant les dernières 48 heures dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Mascara avec une personne décédée et deux autres blessées suite à une collision entre un véhicule léger et un autobus de transport de voyageurs, survenu dans la commune de Froha, précise la même source.