Afghanistan: 13 morts dans un attentat-suicide à Kaboul

Au moins 13 personnes ont été tuées, dont des civils et des policiers, dans un attentat-suicide dans un bureau de vote de Kaboul, selon des responsables des services de sécurité. Le kamikaze "a été repéré près d'un bureau de vote de Kaboul et a actionné sa ceinture d'explosifs", a indiqué le porte-parole de la police de la capitale, Basir Mujahid. Une source officielle sécuritaire, citée par l'AFP, a indiqué que l'explosion avait tué au moins 13 personnes. Les élections législatives en Afghanistan sont marquées par des violences samedi, entachées par plusieurs attaques des talibans et par de lourds problèmes logistiques.