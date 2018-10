Syrie : plus de 60 civils tués dans les frappes de la coalition à Deir Ezzor

Plus de 60 civils ont trouvé la mort dans les frappes portées par la coalition américaine sur la province syrienne Deir Ezzor, a rapporté samedi l'agence syrienne SANA, sans préciser la date lors de laquelle ces assauts ont été menés. Les raids aériens menés par la coalition internationale anti-terroriste dans la région de Deir ez-Zor en Syrie ont fait 62 morts parmi la population civile, a indiqué l'agence SANA qui se réfère aux témoignages d'habitants locaux. "Quelque 62 civils sont morts et des dizaines d'autres ont été blessés dans une attaque aérienne de la coalition internationale visant les villages d'al-Soussa et al-Boubardan dans l'est de la province de Deir Ezzor", a indiqué l'agence syrienne.