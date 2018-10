Cameroun anglophone: six lycéens enlevés

Six élèves d'un lycée public de Bamenda, capitale de la région camerounaise contestataire anglophone du Nord-Ouest, ont été enlevés vendredi après l'attaque du lycée par des hommes armés, selon des sources concordantes samedi. "Des personnes ont attaqué le lycée hier (vendredi). Six élèves ont été enlevés", a indiqué un enseignant de Bamenda, cité par l'AFP. L'information a été confirmée par une source proche des services de sécurité de Bamenda. Des médias locaux rapportent qu'un des six élèves a réussi à s'échapper, mais l'information n'a pu être confirmée de source indépendante.