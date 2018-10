Les Etats-Unisse retire du traité sur les armes nucléaires avec la Russie

Donald Trump a confirmé samedi que les Etats-Unis allaient se retirer d'un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie pendant la Guerre froide, accusant Moscou de le violer "depuis de nombreuses années". "La Russie n'a pas respecté le traité. Nous allons donc mettre fin à l'accord et développer ces armes", a déclaré le président américain, à propos du traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) sur les armes nucléaires de portée intermédiaire signé en 1987 par les présidents américain et soviétique de l'époque Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev.

La Russie dénonce le "rêve d'un monde unipolaire"

Le retrait des Etats-Unis d'un traité encadrant les armes nucléaires, conclu avec la Russie pendant la Guerre froide, est motivé par leur "rêve" de dominer seuls le monde, a dénoncé dimanche une source au ministère des Affaires étrangères russe. "La motivation principale est le rêve d'un monde unipolaire. Deviendra-t-il réalité? Non", a déclaré cette source citée par l'agence de presse gouvernementale RIA Novosti. Washington "se rapprochait de cette étape depuis plusieurs années en détruisant délibérément et pas à pas la base de cet accord", a affirmé la source du ministère russe des Affaires étrangères, citée par les trois principales agences de presse russes.