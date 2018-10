L'UE exige une enquête approfondie sur la mort de Khashoggi

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini a réclamé samedi une enquête approfondie sur la mort "extrêmement troublante" du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, et que les responsables rendent des comptes. "L'Union européenne, comme ses partenaires, insiste sur la nécessité d'une enquête approfondie, crédible et transparente, qui fasse la lumière sur les circonstances de la mort et contraigne les responsables à en endosser toute la responsabilité", selon un communiqué de ses services.