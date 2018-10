RDC : 200 cas d'Ebola confirmés depuis août

Deux cents cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été confirmés depuis août dans la région congolaise de Beni au Nord-Kivu (est) en République démocratique du Congo, a annoncé samedi le ministère de la Santé. Sur ces 200 cas confirmés, au moins 117 personnes ont été tuées par le virus et 61 autres guéries après traitement. Au moins 100 personnes affectées sont originaires de la ville de Beni, d'après les autorités sanitaires. Dans la journée de samedi, huit autres nouveaux cas ont été confirmés, dont six à Beni et deux à Butembo. Cinq nouveaux décès de cas confirmés ont également été enregistrés, dont quatre à Beni et un à Butembo. Les autres cas sont hospitalisés dans les différents centres de traitement d'Ebola.