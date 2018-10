Ouverture lundi à Nouakchott de la Foire des produits algériens

La quatrième édition de la Foire des produits algériens ouvrira ses portes, lundi à Nouakchott, avec pour objectifs la promotion des exportations hors hydrocarbures, le renforcement des échanges avec la Mauritanie et la mise en place des bases d'une coopération économique intégrée avec les pays voisins. La cérémonie d'ouverture de cette foire se déroulera en présence du ministre du Commerce, Said Djellab qui présidera une délégation de haut niveau et la ministre mauritanienne du commerce, de l'industrie et du tourisme, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass.