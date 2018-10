Axe "Chiffa-Berrouaghia" : le projet livré graduellement à partir de novembre

Les dernières sections d’autoroute du projet de modernisation de l’axe "Chiffa-Berrouaghia", route nationale N 1, seront livrées "graduellement", à partir du mois de novembre prochain, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya de Médéa. Selon la même source, le calendrier de livraison arrêté par l’Algérienne des autoroutes (ADA) prévoit la réception et la mise en exploitation, courant novembre prochain, de l’échangeur d’El-Hamdania, qui relie, dans les deux sens, la partie nord de la commune et le tunnel "El-Hamdania-Chiffa", alors que la section d’autoroute qui fait la jonction entre "El-Guezagza", entrée de la sortie sud de Médéa, et l’entrée de la commune d’Ouzera, sera livrée fin décembre, a-t-on signalé.