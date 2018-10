Violences au Cachemire : quatorze tués, dont six civils

Quatorze personnes au moins ont été tuées dimanche au Cachemire, a-t-on annoncé de sources policière et militaire, dont six civils par l'explosion d'une bombe au milieu de manifestants qui protestaient contre le pouvoir indien dans cette région. Des milliers de manifestants avaient envahi un village proche de la ville de Kulgam, en scandant des slogans contre le pouvoir indien et en lançant des pierres contre les soldats qui tiraient sur des tireurs non identifiés.