Egypte: arrestation d'un économiste critique du gouvernement

L'économiste égyptien, Abdel Khalek Farouk, a été arrêté dimanche, après la parution d'un livre dans lequel il analyse la situation du pays en pleine crise économique et sociale, a annoncé son avocat. "Il a été arrêté et sera présenté au procureur de la Sécurité d'Etat demain (lundi) à cause de ce livre", a déclaré à l'AFP son avocat , Gamal Eid, également président du Réseau arabe pour l'information sur les droits de l'Homme (ANHRI).