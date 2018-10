Une cache d’armes découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une cache d'armes et de munitions a été découverte dimanche à Bordj Badji Mokhtar par un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes algériennes, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes algériennes, a découvert, aujourd’hui 21 octobre 2018, lors d’une opération de fouille et de recherche menée à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, une cache d’armes et de munitions ", a précisé la même source.