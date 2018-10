L'Algérie a joué des "rôles historiques" pour le rétablissement de la paix

L'Algérie a joué des "rôles historiques très importants" pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le monde, a soutenu lundi soir à Alger le diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi. "L'Algérie a joué effectivement des rôles historiques très importants pour le rétablissement de la paix et de la sécurité", dans le monde a-t-il indiqué, en marge de la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel attribué à l'occasion de la Journée nationale de la presse en présence des membres du gouvernement.