Brésil: Facebook ferme 68 pages et 43 comptes pro-Bolsonaro

Le groupe Facebook a fermé lundi 68 pages et 43 comptes liés à un groupe brésilien qui serait, selon un quotidien de Sao Paulo, lié au favori d'extrême droite à l'élection présidentielle de dimanche, Jair Bolsonaro. "Aujourd'hui dans le cadre de nos efforts permanents pour protéger des abus notre communauté et notre plateforme, Facebook a supprimé 68 pages et 43 comptes associés au groupe brésilien Raposo Fernandes Associados (RFA), en raison de violations de notre politique d'authentification et de courriels non désirés", a annoncé le groupe dans un communiqué.