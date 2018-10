Un nouveau sommet Trump-Poutine n'est pas exclu

Le conseiller de la Maison Blanche à la Sécurité nationale, John Bolton a déclaré lundi que la possibilité d'un nouveau sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, comme celui de Helsinki en juillet dernier, n'était pas exclue. M. Bolton a confié au journal russe Kommersant qu'il a discuté de la possibilité d'organiser une réunion entre les présidents russe et américain lors de ses entretiens avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev plus tôt dans la journée, à Moscou.